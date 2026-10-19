S&P 500-Titel Franklin Resources-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Franklin Resources von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Franklin Resources-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 34.84 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1’000 USD in die Franklin Resources-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 28.703 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 30.98 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 889.21 USD wert. Mit einer Performance von -11.08 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Alle Franklin Resources-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 15.74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch