Franklin Resources Aktie 931882 / US3546131018
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17.08.2026 16:02:17
S&P 500-Titel Franklin Resources-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Franklin Resources von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Franklin Resources eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Die Franklin Resources-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Franklin Resources-Aktie bei 31.66 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das Franklin Resources-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 31.586 Franklin Resources-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Franklin Resources-Aktie auf 33.86 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’069.49 USD wert. Damit wäre die Investition 6.95 Prozent mehr wert.
Franklin Resources war somit zuletzt am Markt 17.21 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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