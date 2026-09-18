S&P 500-Titel Fox-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fox-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Fox-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Fox-Aktie an diesem Tag 54.02 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Fox-Papier investiert hätte, hätte er nun 185.117 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 17.09.2026 auf 58.43 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’816.36 USD wert. Mit einer Performance von +8.16 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Fox einen Börsenwert von 24.82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch