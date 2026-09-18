Fox Aktie 46238775 / US35137L2043
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitabler Fox-Einstieg?
|
18.09.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Fox-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fox-Investment von vor einem Jahr verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fox-Aktie gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Fox-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Fox-Aktie an diesem Tag 54.02 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Fox-Papier investiert hätte, hätte er nun 185.117 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 17.09.2026 auf 58.43 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’816.36 USD wert. Mit einer Performance von +8.16 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte Fox einen Börsenwert von 24.82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Fox Corp B
|
16:02
|S&P 500-Titel Fox-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fox-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
04.09.26
|S&P 500-Papier Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fox von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Fox News presenter and Trump ally Maria Bartiromo departs after 12 years (Financial Times)
|
28.08.26
|S&P 500-Titel Fox-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fox-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
21.08.26
|S&P 500-Wert Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fox von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Verluste in New York: S&P 500 präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 zum Start in Grün (finanzen.ch)
|
07.08.26
|S&P 500-Papier Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fox von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)