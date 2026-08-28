S&P 500-Titel Fox-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fox-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Fox-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 30.43 USD wert. Wer vor 3 Jahren 10’000 USD in die Fox-Aktie investiert hat, hat nun 328.623 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 27.08.2026 auf 60.40 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19’848.83 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 98.49 Prozent.

Am Markt war Fox jüngst 26.11 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch