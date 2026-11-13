S&P 500-Titel Fox-Aktie: So viel hätte ein Investment in Fox von vor einem Jahr eingefahren

Das Fox-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Fox-Papier bei 58.95 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 16.964 Fox-Aktien. Die gehaltenen Fox-Anteile wären am 12.11.2026 995.93 USD wert, da der Schlussstand 58.71 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 0.41 Prozent vermindert.

Der Marktwert von Fox betrug jüngst 34.32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch