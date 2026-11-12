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12.11.2026 16:02:18
S&P 500-Titel Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fox-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investment in Fox-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Vor 1 Jahr wurden Fox-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 66.71 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Fox-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 149.903 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 11.11.2026 10’190.38 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 67.98 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1.90 Prozent angewachsen.
Fox wurde am Markt mit 28.40 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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