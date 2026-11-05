S&P 500-Titel Fox-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Fox Anlegern eine Freude

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von S&P 500-Titel Fox am 04.11.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2026 0.56 USD. Damit wurde die Fox-Dividende im Vorjahresvergleich um 3.70 Prozent erhöht. 287.00 Mio. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Damit wurde die Fox-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 3.61 Prozent erhöht.

Entwicklung der Fox-Dividendenrendite

Letztlich notierte die Fox-Aktie am Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 69.65 USD. Für das Jahr 2026 verzeichnet das Fox-Wertpapier eine Dividendenrendite von 1.07 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Verbesserung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 0.96 Prozent.

Gegenüberstellung von Aktienkurs und realer Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Fox-Kurs via NASDAQ 67.91 Prozent an Wert gewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einer Steigerung von 83.58 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Fox

Für das Jahr 2027 sehen FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 0.58 USD voraus. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 0.83 Prozent nachlassen.

Schlüsseldaten von Fox

Der Börsenwert des S&P 500-Unternehmens Fox beläuft sich aktuell auf 28.270 Mrd. USD. Das Fox-KGV beträgt aktuell 13.59. Der Umsatz von Fox betrug in 2026 17.126 Mrd. USD. Das EPS belief sich derweil auf 3.84 USD.

Redaktion finanzen.ch