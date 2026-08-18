S&P 500-Titel Fortune Brands Home Security-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fortune Brands Home Security von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurden Fortune Brands Home Security-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 58.88 USD. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in die Fortune Brands Home Security-Aktie investiert hat, hat nun 169.837 Anteile im Depot. Die gehaltenen Fortune Brands Home Security-Papiere wären am 17.08.2026 7’905.91 USD wert, da der Schlussstand 46.55 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 20.94 Prozent verringert.

Der Marktwert von Fortune Brands Home Security betrug jüngst 5.72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch