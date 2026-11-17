Am 17.11.2023 wurde das Fortune Brands Home Security-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 67.24 USD. Bei einem Fortune Brands Home Security-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.487 Fortune Brands Home Security-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Fortune Brands Home Security-Papiere wären am 16.11.2026 70.98 USD wert, da der Schlussstand 47.73 USD betrug. Aus 100 USD wurden somit 70.98 USD, was einer negativen Performance von 29.02 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Fortune Brands Home Security einen Börsenwert von 5.69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch