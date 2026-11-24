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24.11.2026 16:02:24
S&P 500-Titel Fortune Brands Home Security-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fortune Brands Home Security-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor Jahren Fortune Brands Home Security-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 5 Jahren wurde die Fortune Brands Home Security-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Fortune Brands Home Security-Aktie bei 92.46 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 10.815 Fortune Brands Home Security-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 524.31 USD, da sich der Wert einer Fortune Brands Home Security-Aktie am 23.11.2026 auf 48.48 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 47.57 Prozent verringert.
Insgesamt war Fortune Brands Home Security zuletzt 5.54 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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