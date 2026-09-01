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Fortune Brands Home & Security Aktie 13748167 / US34964C1062

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Lohnende Fortune Brands Home Security-Anlage? 01.09.2026 16:02:23

S&P 500-Titel Fortune Brands Home Security-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fortune Brands Home Security-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Fortune Brands Home Security-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Fortune Brands Home & Security
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Vor 5 Jahren wurden Fortune Brands Home Security-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Fortune Brands Home Security-Aktie betrug an diesem Tag 86.14 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11.609 Fortune Brands Home Security-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 514.61 USD, da sich der Wert einer Fortune Brands Home Security-Aktie am 31.08.2026 auf 44.33 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 48.54 Prozent eingebüsst.

Die Marktkapitalisierung von Fortune Brands Home Security belief sich zuletzt auf 5.43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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