S&P 500-Titel Fortune Brands Home Security-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fortune Brands Home Security von vor einem Jahr gekostet

Am 15.09.2025 wurden Fortune Brands Home Security-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 58.47 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Fortune Brands Home Security-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.710 Fortune Brands Home Security-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.09.2026 69.68 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 40.74 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 30.32 Prozent eingebüsst.

Der Marktwert von Fortune Brands Home Security betrug jüngst 4.87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch