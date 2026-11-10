S&P 500-Titel Fortune Brands Home Security-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fortune Brands Home Security von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Fortune Brands Home Security-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 48.69 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Fortune Brands Home Security-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 205.381 Fortune Brands Home Security-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.11.2026 gerechnet (51.64 USD), wäre die Investition nun 10’605.87 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 10’605.87 USD, was einer positiven Performance von 6.06 Prozent entspricht.

Alle Fortune Brands Home Security-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5.67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch