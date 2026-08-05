Fortive Aktie 32786609 / US34959J1088
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05.08.2026 16:02:26
S&P 500-Titel Fortive-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fortive-Investment von vor 3 Jahren verdient
Investoren, die vor Jahren in Fortive-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Fortive-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 58.04 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1.723 Fortive-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.08.2026 gerechnet (60.51 USD), wäre das Investment nun 104.26 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 104.26 USD entspricht einer Performance von +4.26 Prozent.
Jüngst verzeichnete Fortive eine Marktkapitalisierung von 17.96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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