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25.11.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Fortive-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fortive von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fortive-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurde das Fortive-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 50.66 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Fortive-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 19.738 Fortive-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’298.17 USD, da sich der Wert eines Fortive-Papiers am 24.11.2026 auf 65.77 USD belief. Damit wäre die Investition um 29.82 Prozent gestiegen.
Der Fortive-Wert an der Börse wurde auf 19.57 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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