Fortive Aktie 32786609 / US34959J1088
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21.10.2026 16:02:24
S&P 500-Titel Fortive-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fortive-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Fortive-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Fortive-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Fortive-Anteile bei 49.78 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Fortive-Aktie investiert, befänden sich nun 200.884 Fortive-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 20.10.2026 11’723.58 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 58.36 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +17.24 Prozent.
Der Börsenwert von Fortive belief sich zuletzt auf 17.37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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