S&P 500-Titel Fortive-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fortive-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Fortive-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Fortive-Anteile bei 49.78 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Fortive-Aktie investiert, befänden sich nun 200.884 Fortive-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 20.10.2026 11’723.58 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 58.36 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +17.24 Prozent.

Der Börsenwert von Fortive belief sich zuletzt auf 17.37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch