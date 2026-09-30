Fortinet Aktie 10704017 / US34959E1091
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30.09.2026 16:02:25
S&P 500-Titel Fortinet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fortinet von vor 3 Jahren verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen Fortinet-Investment verdienen können.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Fortinet-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 58.68 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.704 Fortinet-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 29.09.2026 299.86 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 175.96 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 199.86 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Fortinet eine Börsenbewertung in Höhe von 129.46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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