S&P 500-Titel Fortinet-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fortinet von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurden Fortinet-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 56.77 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die Fortinet-Aktie investierten, hätten nun 17.615 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 04.08.2026 auf 168.29 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’964.42 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 196.44 Prozent.

Der Fortinet-Wert an der Börse wurde auf 119.76 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch