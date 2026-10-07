Fortinet Aktie 10704017 / US34959E1091
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07.10.2026 16:02:27
S&P 500-Titel Fortinet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fortinet-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Fortinet-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 5 Jahren wurde die Fortinet-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 61.92 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Fortinet-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16.149 Fortinet-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 191.27 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’088.79 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 208.88 Prozent gleich.
Fortinet erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 134.59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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