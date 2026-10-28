S&P 500-Titel Fortinet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fortinet-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Fortinet-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 56.26 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1’000 USD in die Fortinet-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 17.775 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 27.10.2026 3’288.30 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 185.00 USD belief. Damit wäre die Investition um 228.83 Prozent gestiegen.

Insgesamt war Fortinet zuletzt 135.92 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch