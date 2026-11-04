S&P 500-Titel Fortinet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fortinet-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurde das Fortinet-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Fortinet-Papier an diesem Tag bei 67.68 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Fortinet-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 147.754 Fortinet-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 128.11 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18’928.78 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 89.29 Prozent erhöht.

Am Markt war Fortinet jüngst 92.79 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch