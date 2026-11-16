S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ford Motor von vor einem Jahr bedeutet

Ford Motor-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 13.19 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Ford Motor-Papier investiert hätte, befänden sich nun 758.150 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 13.11.2026 9’029.57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 11.91 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 9.70 Prozent vermindert.

Ford Motor wurde jüngst mit einem Börsenwert von 47.49 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch