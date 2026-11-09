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|Lukrativer Ford Motor-Einstieg?
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09.11.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ford Motor von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Ford Motor-Aktien gewesen.
Das Ford Motor-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 11.58 USD wert. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 86.356 Ford Motor-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’074.27 USD, da sich der Wert eines Ford Motor-Anteils am 06.11.2026 auf 12.44 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 7.43 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Ford Motor bezifferte sich zuletzt auf 49.80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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