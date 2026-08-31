S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ford Motor von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das Ford Motor-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Ford Motor-Anteile bei 12.13 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Ford Motor-Papier investiert hätte, befänden sich nun 8.244 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 28.08.2026 auf 13.88 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 114.43 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 14.43 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Ford Motor belief sich jüngst auf 55.40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch