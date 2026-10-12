Ford Motor Aktie 1106820 / US3453708600
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12.10.2026 16:02:24
S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ford Motor-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren Ford Motor-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 10 Jahren wurden Ford Motor-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 11.96 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ford Motor-Aktie investiert, befänden sich nun 8.361 Ford Motor-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 09.10.2026 auf 12.17 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 101.76 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 101.76 USD, was einer positiven Performance von 1.76 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Ford Motor bezifferte sich zuletzt auf 48.39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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