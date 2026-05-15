S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: Ford Motor schüttet weniger Dividende aus

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Papier Ford Motor am 14.05.2026 wurde für das Jahr 2025 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0.75 USD beschlossen. So verringerte sich die Ford Motor-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 3.85 Prozent. Alles in allem schüttet Ford Motor 2.99 Mrd. USD an Aktionäre aus. Damit wurde die Ford Motor-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 4.14 Prozent dezimiert.

Entwicklung der Dividendenrendite

Via New York beendete der Ford Motor-Wertpapier den Tag der Hauptversammlung bei 14.48 USD. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Ford Motor-Anteilsscheins 5.72 Prozent. Somit sank die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 7.88 Prozent.

Vergleich von Ford Motor-Aktienkurs und tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Aktienkurs von Ford Motor via New York 19.18 Prozent hinzugewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Gewinn von 254.81 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Aktie Ford Motor

Für 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Senkung der Dividende auf 0.62 USD. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Verschlechterung auf 4.28 Prozent bedeuten.

Schlüsseldaten von Dividenden-Titel Ford Motor

Ford Motor ist ein S&P 500-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 54.063 Mrd. USD. Ford Motor weist aktuell ein KGV von 0.00 auf. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Ford Motor einen Umsatz von 187.267 Mrd.USD sowie ein EPS von -2.06 USD.

Redaktion finanzen.ch