Ford Motor Aktie 1106820 / US3453708600
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Auszahlung an Anteilseigner
|
15.05.2026 16:36:48
S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: Ford Motor schüttet weniger Dividende aus
Dividendenkalender offenbart: So viel Dividende zahlt Ford Motor.
Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Papier Ford Motor am 14.05.2026 wurde für das Jahr 2025 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0.75 USD beschlossen. So verringerte sich die Ford Motor-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 3.85 Prozent. Alles in allem schüttet Ford Motor 2.99 Mrd. USD an Aktionäre aus. Damit wurde die Ford Motor-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 4.14 Prozent dezimiert.
Entwicklung der Dividendenrendite
Via New York beendete der Ford Motor-Wertpapier den Tag der Hauptversammlung bei 14.48 USD. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Ford Motor-Anteilsscheins 5.72 Prozent. Somit sank die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 7.88 Prozent.
Vergleich von Ford Motor-Aktienkurs und tatsächlicher Rendite
Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Aktienkurs von Ford Motor via New York 19.18 Prozent hinzugewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Gewinn von 254.81 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.
Dividendenerwartung von Dividenden-Aktie Ford Motor
Für 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Senkung der Dividende auf 0.62 USD. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Verschlechterung auf 4.28 Prozent bedeuten.
Schlüsseldaten von Dividenden-Titel Ford Motor
Ford Motor ist ein S&P 500-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 54.063 Mrd. USD. Ford Motor weist aktuell ein KGV von 0.00 auf. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Ford Motor einen Umsatz von 187.267 Mrd.USD sowie ein EPS von -2.06 USD.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Logitech: Die Richtung stimmt
Der Hardwarehersteller hat überzeugende Zahlen vorgelegt und möchte das operative Momentum beibehalten. An der Börse ist Logitech zwar zunächst an einem technischen Widerstand gescheitert - die Chance auf den Ausbruch nach oben ist aber intakt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ford Motor Co.
|
16:00
|Minuszeichen in New York: S&P 500 sackt zum Handelsstart ab (finanzen.ch)
|
14.05.26
|Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Donnerstagabend mit Kursfeuerwerk (finanzen.ch)
|
14.05.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.ch)
|
14.05.26
|Ford Motor Aktie News: Hausse bei Ford Motor am Nachmittag (finanzen.ch)
|
13.05.26
|NYSE-Handel: S&P 500 verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.ch)
|
13.05.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 legt nachmittags zu (finanzen.ch)
|
13.05.26
|Handel in New York: S&P 500 präsentiert sich am Mittwochmittag fester (finanzen.ch)
|
11.05.26
|S&P 500-Wert Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ford Motor-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Ford Motor Co.
Finanzielle Bildung vorantreiben
Auf der grössten Anlegermesse Europas sprechen wir mit Lisa Osada über ihren Weg als Finfluencerin, die Bedeutung von finanzieller Bildung und ihre persönliche Investmentstrategie. Frisch ausgezeichnet als Finfluencerin des Jahres gibt sie spannende Einblicke in ihr Depot und ihre Herangehensweise an den Vermögensaufbau.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEnttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: Dow schwächer -- SMI stabil -- DAX fällt unter 24'000 Punkte -- Asiens Börsen schliessen tiefer
Der heimische Markt kommt am Freitag kaum vom Fleck. Der deutsche Leitindex zeigt sich vor dem Wochenende mit negativer Tendenz. Der Dow verbucht Abgaben. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.