Flex Aktie 188067 / SG9999000020
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05.08.2026 10:02:26
S&P 500-Titel Flex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Flex von vor 5 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Flex-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Flex-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 14.95 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Flex-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 669.051 Flex-Aktien. Die gehaltenen Flex-Papiere wären am 04.08.2026 84’775.47 USD wert, da der Schlussstand 126.71 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 747.75 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Flex eine Marktkapitalisierung von 43.38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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