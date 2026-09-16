Flex Aktie 188067 / SG9999000020
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Flex-Anlage unter der Lupe
|
16.09.2026 10:02:28
S&P 500-Titel Flex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Flex von vor einem Jahr abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Flex-Investment verdienen können.
Heute vor 1 Jahr wurden Flex-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Flex-Anteile bei 57.20 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Flex-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 174.825 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 15.09.2026 18’881.12 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 108.00 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 88.81 Prozent gesteigert.
Am Markt war Flex jüngst 40.01 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Flex Ltd Registered Shs
|
10:02
|S&P 500-Titel Flex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Flex von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 am Freitagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Optimismus in New York: S&P 500 liegt am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
09.09.26
|S&P 500-Papier Flex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Flex von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
02.09.26
|S&P 500-Titel Flex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Flex von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
26.08.26
|S&P 500-Papier Flex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Flex von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
19.08.26
|S&P 500-Titel Flex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Flex-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 fällt zum Handelsstart (finanzen.ch)