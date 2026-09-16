Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’852 0.3%  SPI 19’531 0.4%  Dow 52’093 -0.6%  DAX 25’429 0.1%  Euro 0.9451 0.1%  EStoxx50 6’254 0.3%  Gold 4’330 0.8%  Bitcoin 62’052 0.2%  Dollar 0.8189 0.0%  Öl 108.4 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Roche149905998Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Analyse: So bewertet UBS AG die Zalando-Aktie
Zurich-Aktie kaum verändert: Neuen US-Chef ernannt - Sierra Signorelli verlässt Firma
Vetropack-Aktie im Plus: Details zur neuen Strategie genannt
DSM-Firmenich-Aktie verliert: Neues Büro in Indonesien eröffnet
Cicor-Aktie zieht an: Grossaufträge im europäischen Verteidigungsmarkt gewonnen
Suche...
Plus500 Depot

Flex Aktie 188067 / SG9999000020

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Flex-Anlage unter der Lupe 16.09.2026 10:02:28

S&P 500-Titel Flex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Flex von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Flex-Investment verdienen können.

Flex
93.96 EUR 0.43%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr wurden Flex-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Flex-Anteile bei 57.20 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Flex-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 174.825 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 15.09.2026 18’881.12 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 108.00 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 88.81 Prozent gesteigert.

Am Markt war Flex jüngst 40.01 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief

Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Flex Ltd Registered Shs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten