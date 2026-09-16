S&P 500-Titel Flex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Flex von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Flex-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Flex-Anteile bei 57.20 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Flex-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 174.825 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 15.09.2026 18’881.12 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 108.00 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 88.81 Prozent gesteigert.

Am Markt war Flex jüngst 40.01 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch