Flex Aktie 188067 / SG9999000020
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02.09.2026 10:02:14
S&P 500-Titel Flex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Flex von vor 5 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Flex eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Flex-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 16.21 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6.170 Flex-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.09.2026 659.35 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 106.86 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 559.35 Prozent gesteigert.
Flex erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 40.39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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