Flex Aktie 188067 / SG9999000020
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Langfristige Performance
|
07.10.2026 10:02:19
S&P 500-Titel Flex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Flex von vor 10 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Flex-Aktie Anlegern gebracht.
Am 07.10.2016 wurde das Flex-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 12.01 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 832.755 Flex-Aktien. Die gehaltenen Flex-Papiere wären am 06.10.2026 101’079.83 USD wert, da der Schlussstand 121.38 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 910.80 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Flex bezifferte sich zuletzt auf 43.00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Flex Ltd Registered Shs
|
10:02
|S&P 500-Titel Flex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Flex von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
30.09.26
|S&P 500-Titel Flex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Flex-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Freitagshandel in New York: S&P 500 zum Start des Freitagshandels freundlich (finanzen.ch)
|
23.09.26
|S&P 500-Titel Flex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Flex-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
16.09.26
|S&P 500-Titel Flex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Flex von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 am Freitagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Optimismus in New York: S&P 500 liegt am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
09.09.26
|S&P 500-Papier Flex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Flex von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Flex Ltd Registered Shs
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas tiefer -- DAX sackt ab -- Asiens Börsen schliesslich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gibt etwas nach. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.