S&P 500-Titel Flex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Flex von vor 10 Jahren eingefahren

Am 07.10.2016 wurde das Flex-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 12.01 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 832.755 Flex-Aktien. Die gehaltenen Flex-Papiere wären am 06.10.2026 101’079.83 USD wert, da der Schlussstand 121.38 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 910.80 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Flex bezifferte sich zuletzt auf 43.00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch