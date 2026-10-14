S&P 500-Titel Flex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Flex-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Am 14.10.2025 wurde das Flex-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 59.60 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 1.678 Flex-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 13.10.2026 auf 110.88 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 186.04 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 86.04 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Flex belief sich zuletzt auf 43.28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch