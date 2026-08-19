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Flex Aktie 188067 / SG9999000020

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Frühe Anlage 19.08.2026 10:02:14

S&P 500-Titel Flex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Flex-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Flex eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Flex
103.52 EUR -0.38%
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Das Flex-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Flex-Anteile an diesem Tag bei 49.77 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Flex-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20.092 Flex-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Flex-Aktie auf 120.24 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’415.91 USD wert. Damit wäre die Investition 141.59 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für Flex eine Börsenbewertung in Höhe von 48.03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

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Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

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09:24 Marktüberblick: KI- und Chipwerte unter Druck
09:05 Schwergewichte halten SMI in der Spur
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18.08.26 Kupfer, Gold und Silber: Verschiedene Rohstoffe, verschiedene Marktkräfte
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07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’925.38 19.35 SGBJ3U
Short 15’201.44 13.97 SMYBKU
Short 15’792.32 8.79 STBNIU
SMI-Kurs: 14’335.84 19.08.2026 11:30:34
Long 13’717.65 19.35 SPB50U
Long 13’397.81 13.64 SYBVIU
Long 12’840.41 8.95 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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