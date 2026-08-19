S&P 500-Titel Flex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Flex-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das Flex-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Flex-Anteile an diesem Tag bei 49.77 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Flex-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20.092 Flex-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Flex-Aktie auf 120.24 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’415.91 USD wert. Damit wäre die Investition 141.59 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für Flex eine Börsenbewertung in Höhe von 48.03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch