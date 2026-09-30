S&P 500-Titel Flex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Flex-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Flex-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 15.06 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 66.413 Flex-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 7’559.81 USD, da sich der Wert eines Flex-Papiers am 29.09.2026 auf 113.83 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 655.98 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Flex einen Börsenwert von 41.76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch