Am 18.11.2023 wurde das Flex-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 22.36 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 447.309 Flex-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 17.11.2026 auf 73.09 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 32’693.79 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 226.94 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Flex belief sich zuletzt auf 27.61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch