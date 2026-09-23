Flex Aktie 188067 / SG9999000020
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|Lohnender Flex-Einstieg?
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23.09.2026 10:02:24
S&P 500-Titel Flex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Flex-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen Flex-Einstiegs gewesen.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Flex-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 22.04 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 4.537 Flex-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 519.26 USD, da sich der Wert einer Flex-Aktie am 22.09.2026 auf 114.45 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 519.26 USD entspricht einer Performance von +419.26 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Flex belief sich zuletzt auf 41.20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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