S&P 500-Titel Flex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Flex-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Flex-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 22.04 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 4.537 Flex-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 519.26 USD, da sich der Wert einer Flex-Aktie am 22.09.2026 auf 114.45 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 519.26 USD entspricht einer Performance von +419.26 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Flex belief sich zuletzt auf 41.20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch