FirstEnergy Aktie 788881 / US3379321074
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20.08.2026 16:02:37
S&P 500-Titel FirstEnergy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FirstEnergy-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen FirstEnergy-Investment gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem FirstEnergy-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 32.69 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in FirstEnergy-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 305.904 FirstEnergy-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 14’453.96 USD, da sich der Wert eines FirstEnergy-Papiers am 19.08.2026 auf 47.25 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 44.54 Prozent.
Der Marktwert von FirstEnergy betrug jüngst 27.33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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