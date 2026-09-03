S&P 500-Titel FirstEnergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FirstEnergy-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde die FirstEnergy-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 35.69 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die FirstEnergy-Aktie investiert, befänden sich nun 28.019 FirstEnergy-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der FirstEnergy-Aktie auf 46.29 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’297.00 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 29.70 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete FirstEnergy eine Marktkapitalisierung von 26.75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch