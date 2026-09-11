Fidelity National Information Services Aktie 1873824 / US31620M1062
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11.09.2026 16:02:24
S&P 500-Titel Fidelity National Information Services-Aktie: So viel Verlust hätte eine Fidelity National Information Services-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Fidelity National Information Services gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Fidelity National Information Services-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Fidelity National Information Services-Anteile bei 77.40 USD. Bei einem Fidelity National Information Services-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.292 Fidelity National Information Services-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 49.77 USD, da sich der Wert eines Fidelity National Information Services-Anteils am 10.09.2026 auf 38.52 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 50.23 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Fidelity National Information Services bezifferte sich zuletzt auf 19.64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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