Fidelity National Information Services Aktie 1873824 / US31620M1062
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09.10.2026 16:02:34
S&P 500-Titel Fidelity National Information Services-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fidelity National Information Services von vor 10 Jahren verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Fidelity National Information Services-Aktien gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurde das Fidelity National Information Services-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Fidelity National Information Services-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 77.63 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Fidelity National Information Services-Aktie investiert, befänden sich nun 12.882 Fidelity National Information Services-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 08.10.2026 442.35 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 34.34 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 55.76 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Fidelity National Information Services belief sich zuletzt auf 17.39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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