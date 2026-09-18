S&P 500-Titel Fidelity National Information Services-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fidelity National Information Services-Investment von vor einem Jahr verloren

Fidelity National Information Services-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Fidelity National Information Services-Aktie an diesem Tag bei 66.24 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 USD in die Fidelity National Information Services-Aktie investierten, hätten nun 15.097 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.09.2026 gerechnet (36.43 USD), wäre die Investition nun 549.97 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 45.00 Prozent.

Am Markt war Fidelity National Information Services jüngst 18.97 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch