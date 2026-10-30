|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Fidelity National Information Services-Investment im Blick
|
30.10.2026 16:02:15
S&P 500-Titel Fidelity National Information Services-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fidelity National Information Services-Investment von vor 5 Jahren verloren
Anleger, die vor Jahren in Fidelity National Information Services-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Am 30.10.2021 wurde die Fidelity National Information Services-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Fidelity National Information Services-Papier letztlich bei 110.74 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Fidelity National Information Services-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9.030 Anteilen. Die gehaltenen Fidelity National Information Services-Aktien wären am 29.10.2026 336.64 USD wert, da der Schlussstand 37.28 USD betrug. Das entspricht einem Schwund von 66.34 Prozent.
Der Marktwert von Fidelity National Information Services betrug jüngst 19.18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Fidelity National Information Services IncShs
Analysen zu Fidelity National Information Services IncShs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst mit Verlusten -- Wall Street klar im Minus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende zeigte sich der heimische Aktienmarkt gut behauptet, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen zeigten sich abgeschlagen. An den Märkten in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.