S&P 500-Titel Fidelity National Information Services-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fidelity National Information Services-Investment von vor 5 Jahren verloren

Am 30.10.2021 wurde die Fidelity National Information Services-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Fidelity National Information Services-Papier letztlich bei 110.74 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Fidelity National Information Services-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9.030 Anteilen. Die gehaltenen Fidelity National Information Services-Aktien wären am 29.10.2026 336.64 USD wert, da der Schlussstand 37.28 USD betrug. Das entspricht einem Schwund von 66.34 Prozent.

Der Marktwert von Fidelity National Information Services betrug jüngst 19.18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch