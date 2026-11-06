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|Lukratives Fidelity National Information Services-Investment?
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06.11.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Fidelity National Information Services-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fidelity National Information Services von vor 10 Jahren gekostet
Vor Jahren Fidelity National Information Services-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Fidelity National Information Services-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 75.42 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 132.591 Fidelity National Information Services-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2026 auf 29.39 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’896.84 USD wert. Die Abnahme von 10’000 USD zu 3’896.84 USD entspricht einer negativen Performance von 61.03 Prozent.
Am Markt war Fidelity National Information Services jüngst 15.30 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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