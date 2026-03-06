Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ExxonMobil Aktie 808963 / US30231G1022

Lukrativer ExxonMobil-Einstieg? 06.03.2026 16:02:19

S&P 500-Titel ExxonMobil-Aktie: So viel hätte eine Investition in ExxonMobil von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ExxonMobil-Aktie gebracht.

ExxonMobil
120.11 CHF 2.47%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren wurde das ExxonMobil-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die ExxonMobil-Aktie bei 82.29 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.215 ExxonMobil-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des ExxonMobil-Papiers auf 150.76 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 183.21 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 83.21 Prozent gesteigert.

ExxonMobil erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 621.95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

