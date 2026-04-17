S&P 500-Titel ExxonMobil-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ExxonMobil-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde die ExxonMobil-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der ExxonMobil-Aktie betrug an diesem Tag 114.70 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die ExxonMobil-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.872 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 16.04.2026 auf 151.98 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 132.50 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 32.50 Prozent vermehrt.

ExxonMobil erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 623.79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch