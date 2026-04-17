Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’360 1.4%  SPI 18’765 1.4%  Dow 49’399 1.7%  DAX 24’664 2.1%  Euro 0.9203 -0.3%  EStoxx50 6’044 1.9%  Gold 4’863 1.6%  Bitcoin 60’099 2.2%  Dollar 0.7785 -0.6%  Öl 88.5 -9.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Roche1203204Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526Sika41879292Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Luxus-Aktien im Aufwind: Hoffnung auf Frieden im Iran beflügelt Swatch, Richemont, LVMH & Co.
Dämpfer für Mercedes: Goldman kürzt Kursziel - Aktie unter Druck
VW-Aktie zieht an: AUDI stärkt kooperatio mit SAIC
Lufthansa-Aktie dennoch fester: Flugausfälle in Düsseldorf und Köln wegen Streik
S&P 500-Papier Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Berkshire Hathaway von vor 3 Jahren abgeworfen
Suche...

ExxonMobil Aktie 808963 / US30231G1022

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

ExxonMobil-Investment 17.04.2026 16:02:37

S&P 500-Titel ExxonMobil-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ExxonMobil-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen ExxonMobil-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

ExxonMobil
111.91 CHF -4.14%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren wurde die ExxonMobil-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der ExxonMobil-Aktie betrug an diesem Tag 114.70 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die ExxonMobil-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.872 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 16.04.2026 auf 151.98 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 132.50 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 32.50 Prozent vermehrt.

ExxonMobil erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 623.79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch