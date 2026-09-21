S&P 500-Titel Extra Space Storage-Aktie: So viel Verlust hätte eine Extra Space Storage-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Extra Space Storage-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 139.32 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Extra Space Storage-Aktie investiert hat, hat nun 0.718 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 98.13 USD, da sich der Wert einer Extra Space Storage-Aktie am 18.09.2026 auf 136.71 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 1.87 Prozent gleich.

Extra Space Storage wurde am Markt mit 28.87 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch