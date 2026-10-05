Extra Space Storage Aktie 1864006 / US30225T1025
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|Lukratives Extra Space Storage-Investment?
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05.10.2026 16:02:15
S&P 500-Titel Extra Space Storage-Aktie: So viel Verlust hätte ein Extra Space Storage-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Extra Space Storage-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Extra Space Storage-Papier statt. Diesen Tag beendete das Extra Space Storage-Papier bei 167.89 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 59.563 Extra Space Storage-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 7’936.74 USD, da sich der Wert eines Extra Space Storage-Anteils am 02.10.2026 auf 133.25 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 20.63 Prozent verringert.
Extra Space Storage wurde jüngst mit einem Börsenwert von 28.18 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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