Extra Space Storage Aktie 1864006 / US30225T1025
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Rentable Extra Space Storage-Investition?
|
17.08.2026 16:02:17
S&P 500-Titel Extra Space Storage-Aktie: So viel hätte eine Investition in Extra Space Storage von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Extra Space Storage-Investment verdienen können.
Vor 10 Jahren wurden Extra Space Storage-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Extra Space Storage-Anteile bei 82.58 USD. Bei einem Extra Space Storage-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12.109 Extra Space Storage-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’790.99 USD, da sich der Wert eines Extra Space Storage-Anteils am 14.08.2026 auf 147.90 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 79.10 Prozent gesteigert.
Extra Space Storage wurde am Markt mit 31.27 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Extra Space Storage Inc.
Analysen zu Extra Space Storage Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit Verlusten -- DAX unentschlossen - Rekordhoch bleibt in Sichtweite -- US-Börsen uneins -- Anleger in Asien letztlich in Kauflaune - Gewinne an den Börsen in Fernost
Am heimischen Aktienmarkt ist ein Abwärtstrend zu sehen. Der deutsche Leitindex zeigt sich wenig bewegt. Die US-Aktienmärkte finden keine gemeinsame Richtung. In Fernost dominierten am Montag die Käufer das Geschehen.