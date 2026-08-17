S&P 500-Titel Extra Space Storage-Aktie: So viel hätte eine Investition in Extra Space Storage von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurden Extra Space Storage-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Extra Space Storage-Anteile bei 82.58 USD. Bei einem Extra Space Storage-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12.109 Extra Space Storage-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’790.99 USD, da sich der Wert eines Extra Space Storage-Anteils am 14.08.2026 auf 147.90 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 79.10 Prozent gesteigert.

Extra Space Storage wurde am Markt mit 31.27 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch