S&P 500-Titel Expand Energy-Aktie: So viel wäre eine Kapitalanlage in Expand Energy von vor einem Jahr heute wert

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Expand Energy-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 97.24 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Expand Energy-Aktie investiert, befänden sich nun 10.284 Expand Energy-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 27.08.2026 1’007.82 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 98.00 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 0.78 Prozent.

Der Expand Energy-Wert an der Börse wurde auf 22.35 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch