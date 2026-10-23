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|Rentable Expand Energy-Anlage?
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23.10.2026 16:02:22
S&P 500-Titel Expand Energy-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Expand Energy von vor einem Jahr angefallen
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Expand Energy-Aktien gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurde die Expand Energy-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Expand Energy-Anteile betrug an diesem Tag 104.46 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Expand Energy-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.957 Expand Energy-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 88.99 USD, da sich der Wert einer Expand Energy-Aktie am 22.10.2026 auf 92.96 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 11.01 Prozent verkleinert.
Zuletzt verbuchte Expand Energy einen Börsenwert von 21.47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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