S&P 500-Titel Expand Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expand Energy von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde das Expand Energy-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 59.54 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 1.680 Expand Energy-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Expand Energy-Papiers auf 96.87 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 162.70 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 62.70 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Expand Energy eine Marktkapitalisierung von 22.37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch